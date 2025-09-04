الغساني: الضغوطات في ملحق المونديال ستكون أكبر على المنافسين.. وليس منتخب الإمارات

وصف لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، يحيى الغساني المباراة الودية أمام سورية التي جمعتهما اليوم الخميس وانتهت بفوز الأبيض 3-1، بأنها «قوية على المستويين البدني والفني»، وبمثابة تحضير قوي ومفيد قبل خوض ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل إلى كأس العالم 2026، المقرر في قطر الشهر المقبل.

وقال الغساني في تصريحات صحافية بعد المباراة: «منتخبنا استفاد بصورة كبيرة من المواجهة، بعيداً عن النتيجة.. الجميع أظهروا أنهم على قلب رجل واحد، والكل سعى من أجل استغلال التجربة لإبراز قيمة الأبيض وقوته قبل مواجهتي عُمان وقطر».

واستبعد الغساني أن تكون هناك ضغوطات واقعة على المنتخب لكونه سيخوض ملحق التصفيات خارج أرضه، وقال: «الضغوطات لن تكون علينا، ربما تكون أكبر على المنافسين، من جانبنا لدينا هدف واحد وهو التأهل لتحقيق حلم الوطن بالتأهل للمونديال».