المنتخب يقتنص «نسور قاسيون» ودياً.. «كوزمين صنع الفارق»

قلب المنتخب الوطني تأخره بهدف أمام المنتخب السوري «نسور قاسيون» إلى فوز مثير 3-1، اليوم الخميس، في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد زعبيل، استعداداً لخوض ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وسجل أهداف «الأبيض» شاسا إيفكوفيتش في الدقيقة (62)، ويحيى الغساني من ضربة جزاء (78)، وجاستون سواريز(86)، فيما أحرز هدف سورية محمد الصلخدي (35).

وظهر المنتخب بصورة أقل ما كان متوقعاً في الشوط الأول على الرغم من اعتماد المدرب الروماني أولاريو كوزمين على تشكيلة هجومية منحت الفريق السيطرة على منتصف الملعب لكنه عانى في الثلث الأمامي، وخلق فرص حقيقية للتسجيل، ورغم ذلك حضر التهديد الأول للمنتخب الإماراتي عبر كرة ثابتة نفذها علي صالح بقوة، غير أن تسديدته اصطدمت بالحائط البشري وابتعدت عن مناطق الخطورة، قبل أن يهدر اللاعب نفسه فرصة ثمينة أخرى بعدما تلقى عرضية متقنة من كايو كانيدو، غير أنه لم يحسن استغلالها وأخطأ في وضعها داخل الشباك.

وكانت اللحظة الأبرز عبر تسديدة قوية لعلاء زهير كادت أن تهز الشباك لولا أن العارضة تدخلت لتحرم المنتخب من هدف محقق.

واستغل المنتخب السوري خطأ دفاعياً إثر تمريرة بينية مميزة من سيمون أمين، ومع خروج غير موفق للحارس علي خصيف، وجد محمد الصلخدي الطريق مفتوحاً أمامه ليضع الكرة في الشباك ويمنح المنتخب السوري الأفضلية (35).

وازدادت الفاعلية الهجومية للأبيض في الشوط الثاني بعد عدة تغيرات أجرها المدرب أولاريو كوزمين، فكانت البداية مع تسديدة البديل جاستون سواريز، التي لم تُشكل خطورة حقيقية على الحارس أحمد مدنية، قبل أن تتدخل العارضة مجدداً وتحرم «الأبيض» من هدف محقق بعد أن تصدت لرأسية قوية من كايو كانيدو.

واستطاع المدافع شاسا ايفكوفيتش، أن يعيد المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل بعد ركنية لعبها علي صالح، ارتقى إليها قبل المدافعين ووضع الكرة داخل الشباك، «62».

وتحصل البديل برونو دي اوليفيرا، على ضربة جزاء بعد تعرضه للعرقلة داخل الصندوق، نفذها بنجاح البديل الأخر يحيى الغساني «78»، وقبل النهاية، استطاع جاستون سواريز، أن يوسع الفارق على مستوى النتيجة ويضيف الهدف الثالث من قوية سددها من داخل الصندوق، «86».

ويستهل الأبيض مشواره في التصفيات بمواجهة قوية أمام المنتخب العُماني في 11 أكتوبر المقبل، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، قبل أن يلتقي نظيره القطري في 14 الشهر نفسه على الملعب ذاته.