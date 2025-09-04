تمديد عمل مجلس إدارة اتحاد الطائرة لدورة انتخابية جديدة

أقرت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة الطائرة بأغلبية ساحقة التمديد لمجلس الإدارة الحالي برئاسة عبدالله جمعة الدرمكي لدورة انتخابية جديدة تمتد من 2024 إلى 2028، وذلك خلال اجتماعها غير العادي الذي عُقد اليوم بمقر الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية في دبي.

وجاء انعقاد الجمعية بناءً على طلب من مجلس الإدارة استناداً إلى المادة (35) من النظام الأساسي للاتحاد، التي تجيز الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لمناقشة موضوعات محددة، بينها التمديد لمجلس الإدارة.

وحصل القرار على موافقة 15 نادياً من أصل 16 نادياً شاركوا في الاجتماع، من إجمالي 19 نادياً عضواً في الجمعية العمومية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة الرياضة.

وأعرب عبدالله جمعة الدرمكي عن شكره لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم، مؤكداً التزام المجلس بمواصلة العمل على تطوير اللعبة ودعم الأندية لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وقال في تصريحات صحافية: "إن النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية جاءت ثمرة التعاون الوثيق بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية ونتمني مواصلة هذا التعاون لما فيه صالح اللعبة".