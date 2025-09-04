تشكيل مجلس إدارة اتحاد الامارات للكاراتيه برئاسة ناصر الرزوقي

أصدر وزير الرياضة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه للدورة الانتخابية 2024 – 2028، برئاسة اللواء (م) ناصر عبد الرزاق الرزوقي.

ويضم المجلس نخبة من الكفاءات الوطنية في عضويته، راشد عبد المجيد محمد آل علي، والمهندس مروان محمد حسين سنكل، و محمد علي حربوك الشحي، والمهندس حميد شامس محمد الزرعوني، والدكتور عبد الله سيف البادي، وإبراهيم محمد النعيمي، واحمد سالم أحمد، ومريم راشد الشامسي.

وأعرب اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الاماراتي والاسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن شكره وتقديره لوزير الرياضة على تجديد الثقة، وعبّر عن امتنانه لثقة القيادة الرياضية، مؤكداً أن مجلس الإدارة سيواصل العمل بروح الفريق لتحقيق مزيد من الإنجازات، بما يعزز مكانة الكاراتيه الاماراتي على المستويين الاقليمي والدولي