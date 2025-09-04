هاريس: التعاقد مع المدرب بيرلو شجعني على الانضمام إلى يونايتد

كشف اللاعب السابق لناديي الوصل والنصر والمنضم حديثاً إلى نادي يونايتد، المهاجم السويسري هاريس سفيروفيتش، عن طموحه بقيادة فريقه يونايتد إلى الفوز ببطولة الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والصعود معه للعب في دوري أدنوك للمحترفين، مبيناً أنه تعرف إلى طموح وأهداف النادي، وقرر الانضمام له لتحقيق إضافة نوعية في مسيرته الرياضية.

وقال هاريس لـ«الإمارات اليوم»: «كانت لديّ عروض جيدة من أندية أخرى معروفة، لكنني اخترت اللعب في صفوف يونايتد، بعد أن تعرفت إلى أهدافه وطموحه، إضافة إلى البيئة الرياضية التي يتمتع بها النادي».

وتابع: «يمتلك فريق يونايتد إمكانات مميزة كثيرة، ما يجعل طموحنا الفوز بالدوري والصعود للمحترفين واقعياً، لكن في الوقت نفسه تنتظرنا جهود كبيرة وتركيز عالٍ لتحقيق هذا الطموح»، مشيراً إلى أن «تعاقد النادي مع الأسطورة الإيطالية، أندريا بيرلو، مدرباً للفريق يشجعني على الانضمام له، وإنني على ثقة بأنني سأتعلم منه الكثير، وأعتز بأنني أتدرب تحت قيادته»، مبيناً أنه جلس مع رئيس النادي، الروسي إيلي سيبيانو، وتعرف إلى رؤيته وكيف يفكر به كلاعب وقد أعطاه الثقة العالية بقدرته على أن يكون جزءاً مهماً في الفريق.

وأوضح هاريس أنه تعرف إلى دوري الدرجة الأولى عن طريق أصدقاء له يلعبون في هذا الدوري، لكنه لن يفكر بهذا الخصوص، كونه لعب سابقاً في دوري المحترفين، بقدر التركيز على فريقه وأدائه ليحقق معه الطموح بحصد لقب الدوري والصعود إلى المحترفين، كاشفاً عن ترحيبه وتشجيعه لأي لاعب مميز للانضمام إلى صفوف الفريق.

وتابع: «مدرب منتخب سويسرا قرر عدم استدعائي للعب في المنتخب الوطني السويسري منذ تركت اللعب في أوروبا، لذلك لا أتوقع دعوتي للمنتخب مجدداً عبر نادي يونايتد».

وختم هاريس: «كل التوفيق للأبيض الإماراتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم عبر الملحق، وثقتي عالية بأنهم سيتمكنون من الصعود من خلال مجموعة مميزة من اللاعبين ومدرب مميز».