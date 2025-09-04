13 مرشحاً يتنافسون في انتخابات اتحاد ألعاب القوى

أعلنت لجنة الانتخابات في اتحاد ألعاب القوى، أمس، بشكل رسمي، خوض 13 مرشحاً الانتخابات التي ستجرى، بعد غد، في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود دفة الاتحاد حتى 2028.

وتضمنت قائمة المرشحين لمقعد رئيس مجلس الإدارة، كلاً من الرئيس الحالي، الدكتور محمد عبدالله المر، مرشح نادي خورفكان، وينافسه على المقعد ذاته، الدكتور إبراهيم سالم النعيمي، مرشح نادي الإمارات.

كما ترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من: عبدالله الحمادي (أبوظبي لألعاب القوى)، وفهد عبدالله (الرمس)، وناصر بن عاشور (الشارقة)، وراشد ناصر (العربي الثقافي الرياضي)، ومحمد الحبسي (الوصل)، وعلي البدواوي (حتا)، وعمر السالفة (شباب الأهلي)، وفيصل الخميري (مصفوت)، وجميلة عبدالرحمن (النصر)، بينما تتنافس على منصب العضو النسائي نورة الأنصاري (أبوظبي لألعاب القوى)، وخولة سجواني (الشارقة الرياضي للمرأة).