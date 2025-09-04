8 لاعبين يمثّلون الإمارات في «كاراتيه آسيا للناشئين والشباب»

غادرت، أمس، بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه، متجهةً إلى مدينة شاوغوان الصينية، للمشاركة في البطولة الآسيوية لفئات الناشئين والشباب تحت 21 سنة، لكلا الجنسين، المقامة خلال الفترة من الخامس إلى السابع من سبتمبر الجاري.

ويخوض المنتخب منافسات «الكاتا» و«الكوميتيه» بطموحات عالية، بعد تحقيقه نتائج إيجابية، الشهر الماضي، وحصده 24 ميدالية ملونة في مشاركتيه ببطولتي العرب وغرب آسيا في العاصمة الأردنية عمان.

ويترأس بعثة المنتخب عضو مجلس الإدارة المدير المالي للاتحاد، محمد حربوك الشحي، وتضم عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الإماراتي عضو لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الآسيوي، إبراهيم النعيمي، والحكم الدولي، جابر الزعابي، وإدارية المنتخب، أمل شهاب أحمد، والمدربين وحيد حسيني ونادر بيجي.

ويمثل المنتخب الوطني ثمانية لاعبين في مختلف الأوزان، هم: كريم رامي، وراشد الصريدي، وفيصل الخالدي، وبخيت أحمد، وشيخة اليافعي، وملك عبدالله، ومهرة البلوشي، وندى أحمد.

وأكد رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، ثقة الاتحاد بقدرات لاعبي ولاعبات المنتخب، وإمكاناتهم لتقديم أداء مشرّف وتحقيق نتائج مميزة، مشيراً إلى أن كاراتيه الإمارات سبق له حصد العديد من الإنجازات والميداليات على صعيد البطولة القارية.

بدورها، أعربت لاعبة المنتخب، شيخة محمد اليافعي، المنافسة في «الكاتا» و«الكوميتيه» لفئة الآنسات، عن فخرها بالعودة إلى بطولة آسيا التي سبق لها في نسخة 2023 حصد الميدالية الفضية مهديةً الإمارات والعرب أولى الميداليات تاريخياً على صعيد فئة الناشئات.

وقالت اليافعي المتوجة أخيراً بخمس ميداليات ملونة في بطولتي العرب وغرب آسيا: «أشعر بحماسة كبيرة لتمثيل منتخب الإمارات في هذا المحفل القاري، ونسعى لتحقيق نتائج مشرفة تعكس تطور الكاراتيه الإماراتي، المستند إلى دعم كبير من قبل الاتحاد، ونأمل أن نكون على قدر الثقة وتحقيق طموحاتنا في رفع راية الدولة عالية على منصات التتويج».