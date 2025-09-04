اتحاد الدرّاجات يعتمد خطة الموسم الجديد

عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات اجتماعه الدوري برئاسة منصور جمعة بوعصيبة، رئيس الاتحاد، وبحضور جميع الأعضاء، حيث جرى مناقشة أبرز الملفات المتعلقة بمسيرة الدراجة الإماراتية على المستويين المحلي والدولي.

وأكد المركز الإعلامي للاتحاد أن المجلس ناقش مشاركات المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، والخطط الموضوعة لتعزيز جاهزية اللاعبين من خلال المعسكرات والبرامج الفنية، إلى جانب اعتماد روزنامة السباقات المحلية للموسم الرياضي الجديد، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة وتطوير مستوى التنافسية بين الأندية والهواة.