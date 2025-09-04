«عمومية الطائرة» تجتمع لمناقشة تجديد الثقة بمجلس إدارة «الاتحاد»    

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة اجتماعاً طارئاً، اليوم، بمقر الاتحاد بمبنى اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، لمناقشة المقترح الذي قدمه مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالله الدرمكي، بشأن تمديد فترة عمل مجلس الإدارة لدورة انتخابية جديدة تنتهي في 2028، وذلك استناداً إلى النظام الأساسي الذي يتيح للمجلس الدعوة لعقد جمعية استثنائية عند الحاجة.

ويستند مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، وفق بيان رسمي، إلى مقترحه الذي ستناقشه الجمعية العمومية، بأنه تولى مهام عمله في ديسمبر من عام 2021، أي بعد نحو عام ونصف من الموعد المفترض لانطلاق الدورة في يونيو 2020.

وبرر المجلس خطوته بأهمية استكمال استراتيجيته التطويرية، خصوصاً على صعيد دعم المنتخبات الوطنية للكرة الطائرة والكرة الشاطئية، والمحافظة على الانسجام بين أعضائه، لضمان استمرارية المشاريع الجارية، إلى جانب متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون مع الاتحاد الدولي وعدد من الاتحادات الوطنية، وتعزيز التمثيل الإماراتي في المناصب القارية والدولية.

ويضم اتحاد الطائرة في عضويته 19 نادياً، هي: بني ياس، والجزيرة، والعين، والوحدة، والظفرة، والنصر، والوصل، وشباب الأهلي، وعجمان، وحتا، والرمس، وخورفكان، والذيد، والبطائح، والمدام، ومليحة، وكلباء، والشارقة الرياضي للمرأة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.