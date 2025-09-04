الأردن وروسيا.. أول مباراة تاريخية بين البلدين

بعد ثلاثة أشهر من تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يستهل منتخب الأردن استعداداته بمواجهة ودية مع مضيفه الروسي على ملعب سبارتاك موسكو، اليوم.

وتُعدّ هذه المواجهة، وهي الأولى تاريخياً بين المنتخبين، اختباراً صعباً لمنتخب «النشامى» تحت قيادة المدرب المغربي، جمال سلامي، الساعي لإكساب اللاعبين فرصة الاحتكاك والتنافس مع منتخبات عالمية، ومنحهم الثقة والانسجام، وصولاً للاستقرار الفني والتشكيلة الأساسية للفريق.

وتأتي مواجهة روسيا - ومن بعدها العودة إلى العاصمة عمان لمواجهة منتخب جمهورية الدومينيكان، في التاسع من سبتمبر الجاري، في ختام التجمع الأول - محطة مهمة لوصيف بطل آسيا، قبل المشاركة في بطولة كأس العرب «فيفا قطر 2025»، المُقررة من الأول من ديسمبر إلى 18 من الشهر نفسه، وقد أوقعته قرعتها في المجموعة الثالثة إلى جانب الإمارات ومصر، والفائز من مباراة الكويت وموريتانيا.

ويخوض «النشامى» مواجهة روسيا بصفوف مكتملة، بعد انضمام نجمي الفريق المهاجم موسى التعمري لاعب رين الفرنسي، والمدافع يزن العرب لاعب سيؤول الكوري الجنوبي.

ويعتمد سلامي أيضاً على الحارس يزيد أبوليلى، إضافة إلى أغلب اللاعبين الذين حضروا في التجمع الأخير، وفي مقدمتهم يزن النعيمات، وعلي علوان، وعبدالله نصيب، ومهند أبوطه، ومحمود مرضي (لاعب نادي دبا)، وعامر أبوجاموس، ونزار الرشدان، ورجائي عايد، ويوسف أبوالجزر، ومحمد أبوحشيش، ومحمد أبو زريق، وإبراهيم سعادة، وأدهم القريشي.

واستدعى المدرب المغربي وجوهاً شابة مثل محمد أبوالنادي، وعارف الحاج، ورزق بني هاني، وأنس بدوي، وعصام السميري، وحسام أبوالذهب، وهادي الحوراني، وسليم عبيد، وعبدالله عوض وأحمد السلمان.

وقد يدفع سلامي بأبرز نجومه أساسيين بحثاً عن نتيجة إيجابية تسهم في التقدم في التصنيف الدولي، إذ يحتل المنتخب الروسي الذي يغيب عن المنافسات الرسمية منذ أكثر من عامين بسبب العقوبات الدولية، المركز الـ35 والأردن المركز الـ64.

وقاد سلامي المنتخب الأردني إلى بلوغ النهائيات بعد حلوله ثانياً خلف كوريا الجنوبية في المجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة، متقدماً على العراق وعمان وفلسطين والكويت توالياً، فبات بذلك أول منتخب عربي يتأهل رسمياً إلى المونديال المقبل.

يُذكر أن منتخبات أستراليا وإيران واليابان وأوزبكستان، إضافة إلى الأردن وكوريا الجنوبية، بلغت النهائيات عن قارة آسيا، بانتظار انتهاء التصفيات لمعرفة هوية المنتخبات الآسيوية الأخرى.