المنتخب يواجه سورية.. ثالث مباراة ودية في عهد كوزمين

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عند الساعة 8:30 من مساء اليوم، على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، مباراة ودية مهمة أمام نظيره المنتخب السوري، ضمن تحضيراته لخوض مباراتيه أمام منتخبَي عمان وقطر، يومَي 11 و14 أكتوبر المقبل، في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، علماً بأن الأبيض الإماراتي سيخوض أيضاً مباراة ودية ثانية أمام البحرين، في الثامن من الشهر الجاري، على الملعب ذاته.

واستعد المنتخب جيداً لهذه المباراة، من خلال التدريبات اليومية التي أجراها على ملعب نادي ضباط شرطة دبي، التي استمرت لنحو 10 أيام، ركز خلالها الجهاز الفني على الجوانب البدنية والتكتيكية، وسط جدية وانضباط والتزام كبير من قبل اللاعبين الذين يسعى كل واحد منهم إلى إثبات وجوده ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التجربة للمنتخب خلال معسكره الداخلي الحالي في دبي، الذي بدأ يوم 25 أغسطس الماضي، بمشاركة 27 لاعباً تم اختيارهم في القائمة الجديدة التي شهدت أيضاً ضم حارس مرمى شباب الأهلي حمد المقبالي، قبل التحاقه أخيراً بالمنتخب الأولمبي الذي خاض، أمس، مباراة أمام منتخب غوام في بداية مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة.

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب، تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، في تحقيق الاستفادة الفنية القصوى من هذه التجربة أمام منتخب مثل المنتخب السوري.

وتعد هذه المباراة الودية الثالثة للمنتخب في عهد المدرب الروماني كوزمين، بعدما كان قد خاض خلال معسكره الخارجي بالنمسا، في يوليو الماضي، مباراتين وديتين أمام فريقَي ليتشي الإيطالي، وفاز فيها 3-1، وأمام فريق برافو السلوفيني وفاز فيها 2-1.

وينتظر أن يمنح الجهاز الفني للمنتخب الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة في هذه المباريات، وذلك بهدف الوقوف على إمكاناتهم ومستوياتهم الفنية، في إطار مساعيه للوصول إلى الاستقرار في التشكيلة التي سيخوض بها مباراتيه أمام منتخبي عمان وقطر.

وكان كوزمين قد قال، في تصريحات إعلامية سابقة، إن الجهاز الفني للمنتخب اختار اللعب ودياً أمام منتخبَي سورية والبحرين، نظراً لكون أسلوب كل منهما يعد الأقرب إلى أسلوب لعب منتخبي عمان وقطر.

والتقى منتخبا الإمارات وسورية في مناسبات كروية عديدة رسمية وودية وآخر لقاء جمع بينهما كان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، إذ فاز «الأبيض» حينها بهدفين نظيفين سجلهما كل من كايو كانيدو ويحيى الغساني.

وحقق «الأبيض» الإماراتي، في آخر خمس مواجهات جمعت المنتخبين، الفوز في مباراتين، والتعادل في مثلهما، فيما فاز المنتخب السوري في مواجهة واحدة.

وفي المقابل، فإن المنتخب السوري، الذي يقوده المدرب الإسباني خوسيه لانا، ويضم في صفوفه نخبة من العناصر المميزة، يسعى بدوره للاستفادة من مواجهة «الأبيض» تحضيراً للاستحقاقات المقبلة التي تنتظره، خصوصاً على صعيد خوض تصفيات كأس آسيا 2027، إذ سيواجه المنتخب السوري نظيره منتخب ميانمار خلال الشهر الجاري، في مواجهة حاسمة ذهاباً وإياباً الشهر المقبل، على صعيد صدارة المجموعة في نهاية مرحلة الذهاب ضمن التصفيات الآسيوية بحثاً عن بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027، علماً بأن المنتخب السوري سيتوجه بعد هذه المباراة إلى قطر استعداداً للقاء منتخب الكويت ودياً الإثنين المقبل في الدوحة.