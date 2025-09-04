غوندوغان يترك سيتي مجدداً.. ويلتحق بغلطة سراي

ترك لاعب الوسط الألماني المخضرم، إيلكاي غوندوغان، نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مجدداً، وهذه المرة من أجل العودة إلى بلد جذوره تركيا، للدفاع عن ألوان غلطة سراي.

وقال غلطة سراي في بيان: «تم توقيع عقد مع اللاعب يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027»، مشيراً إلى أن الصفقة تمت من دون مقابل، وذلك نتيجة وصول ابن الـ34 عاماً لنهاية عقده مع سيتي.

وسبق لغوندوغان أن غادر سيتي في صيف 2023 بعدما دافع عن ألوانه منذ 2016، وذلك للانضمام إلى برشلونة الإسباني، لكنه لم يبقَ مع الأخير لأكثر من موسم واحد، وعاد مجدداً إلى فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا.