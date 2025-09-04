«التشكيلة الأغلى» للاعبي الدوري تساوي ربع مليار درهم

احتل دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، مع انطلاق الموسم الجديد، المرتبة الثانية آسيوياً، من حيث القيمة السوقية لأندية المحترفين، بإجمالي تخطى حاجز 369 مليون يورو (1.58 مليار درهم)، جرّاء تعاقدات أبرمتها الأندية على مدار «الميركاتو» الصيفي، الذي بدأ مطلع يونيو الماضي.

وكشف موقع «ترانسفير ماركت»، المتخصص في بيانات وإحصاءات كرة القدم العالمية، أن التشكيلة الأغلى (11 لاعباً)، التي تضمنها «دورينا» في جميع المراكز من حراسة المرمى، مروراً بخطوط الدفاع والوسط والهجوم، بلغ إجمالي قيمتها السوقية 58.6 مليون يورو (251.6 مليون درهم).

واعتلى القائمة، الدولي الإيراني سردار آزمون، المُتوّج مع شباب الأهلي برباعية الموسم الماضي، بقيمة سوقية بلغت ثمانية ملايين يورو (34.3 مليون درهم)، بفارق مليون يورو عن لاعب العين، المغربي سفيان رحيمي، الأمر الذي جعل القيمة السوقية الإجمالية للخط الهجومي تصل إلى 15 مليون يورو (64.3 مليون درهم).

وجاءت القيمة السوقية لرباعي خط الوسط الأعلى ضمن خطوط التشكيلة، بإجمالي 23.5 مليون يورو (100.8 مليون درهم)، في قائمة اعتلاها لاعب الجزيرة، نبيل فقير، بسبعة ملايين يورو (30 مليون درهم)، متفوقاً بفارق نصف مليون يورو على لاعب الوصل فابيو ليما، ويتشارك لاعبا الشارقة فراس بالعربي، ولوان بيريرا إجمالي القيمة ذاتها البالغة خمسة ملايين يورو لكل منهما (21.5 مليون درهم).

وحاز رباعي خط الدفاع في التشكيلة ثاني أعلى قيمة سوقية، بإجمالي 19.5 مليون يورو (88.6 مليون درهم)، في قائمة تشارك صدارتها كلّ من الوافدين الجديدين لخطَّي دفاعَي الجزيرة والوصل، البرازيلي ويليان روشا، والبرتغالي بيدرو ماليهيرو، بإجمالي ستة ملايين يورو لكل منهما (25.7 مليون درهم)، بفارق مليونَي يورو عن لاعب دفاع النصر غلاوبر ليما، واحتل مدافع الوصل، البرازيلي أدريلسون، المرتبة الرابعة في الخط الدفاعي بقيمة سوقية بلغت 3.5 ملايين يورو (15 مليون درهم).

وانفرد حارس الوصل، المغربي أنس الزنيتي، في قائمة خط حراس المرمى، من حيث القيمة السوقية التي بلغت 650 ألف يورو (2.8 مليون درهم)، بفارق ضئيل عن حارس شباب الأهلي، حمد المقبالي، الذي سجل قيمة سوقية بلغت 600 ألف يورو (2.5 مليون درهم).

. 1.58 مليار درهم القيمة السوقية للأندية، ليحتل دوري المحترفين المرتبة الثانية آسيوياً.

