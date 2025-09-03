انتصار تاريخي ..منتخب الإمارات "الأولمبي" يدك مرمى غوام بـ13 هدفاً

استهل المنتخب الوطني لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، بنتيجة تاريخية بتسجيله مهرجان أهداف في مرمى نظيره منتخب غوام بالفوز عليه بـ 13 هدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي ضمن مباريات المجموعة التاسعة، إذ يعد هذا أكبر انتصار في تاريخ المنتخب الأولمبي.

وتألق لاعبو المنتخب بشكل لافت في المباراة منذ الدقائق الأولى ما ادى إلى انهيار منتخب غوام الذي بدأ غائبا عن الملعب.

وسيواجه المنتخب الأولمبي نظيره منتخب هونغ كونغ السبت المقبل ضمن الجولة الثانية، علما أن هذه التصفيات تقام عبر 11 مجموعة وسيتأهل 11 منتخبا من متصدري المجموعات، أضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني.

ويسعى المنتخب تحت قيادة المدرب الأوروغوياني مارسيلو برولي، إلى حصد بطاقة التأهل للنهائيات التي ستقام في السعودية في يناير المقبل.

أنهى المنتخب الأولمبي الشوط الأول متقدما بتسعة أهداف نظيفة، جاءت عبر جونيور نداياي (7 و30)، يوسف أحمد سعيد من تسديدة راسية (15)، مايد الكأس (17 و43 و76)، ومحمد جمعة المنصوري (34 و48)، أحمد مال الله (37)، منصور المنهالي (44 و49)، واللاعب البديل ضاري فهد الهدف (62)، وأضاف عيسى خلفان الهدف رقم 13 في الدقيقة (88).

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب غوام إدواردو بيديمونتي في الدقيقة "13" إثر تدخله بعنف على اللاعب مطر زعل، ليكمل منتخب غوام المباراة بعشرة لاعبين.

وبدت المباراة على مدار شوطيها من طرف واحد هو الأبيض الأولمبي الذي سيطر على مجريات اللعب بشكل كامل دون أي وجود لمنتخب غوام.