يفتقد 10 لاعبين أساسيين.. العين يلاقي كلباء في «مهمة معقدة»

يجد العين نفسه أمام مهمة معقدة عندما يواجه اتحاد كلباء في إياب دور الأول من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وهو يفتقد 10 لاعبين أساسيين دفعة واحدة، ثمانية منهم لانضمامهم إلى المنتخبات الوطنية، واثنان بداعي الإصابة.

وتهدد هذه الظروف الصعبة «الزعيم» بمغادرة أولى بطولات الموسم مبكراً، خصوصاً أن مواجهة الذهاب في استاد هزاع بن زايد انتهت بالتعادل (1-1)، وهي نتيجة منحت أفضلية نسبية للمنافس الذي سيخوض لقاء الحسم على أرضه ووسط جماهيره.

وتجبر هذه الغيابات المدرب الصربي، فلاديمير إيفيتش، على الاعتماد على عناصر شابة وبديلة، وهو ما يقلص من خياراته التكتيكية، ويجعل مهمته أكثر تعقيداً أمام خصم مكتمل الصفوف يتمتع بالاستقرار الفني.

ويتقدم قائمة الغائبين الحارس الدولي خالد عيسى، والمدافع إيريك جورجنيتس، وقلب الدفاع كوامي أوتوي لالتحاقهم بالمنتخب الوطني، إضافة إلى لاعب الوسط حازم عباس مع المنتخب الأولمبي، كما غادر المهاجم التوغولي لابا كودجو، والمصري رامي ربيعة، والكوري الجنوبي بارك يونغ، والباراغوياني أليخاندرو كاكو للانضمام إلى منتخبات بلادهم.

وإلى جانب الدوليين، لايزال مصير المهاجم المغربي، سفيان رحيمي، غامضاً بسبب إصابة أبعدته عن الفريق منذ بداية الموسم، فيما يواصل لاعب الوسط، يحيى نادر، الغياب للسبب ذاته.

وبحسب ما أظهرته التدريبات، فمن المرجح أن يعتمد إيفيتش على الحارس حسن ساني في التشكيلة الأساسية، وأمامه في الدفاع رافيل فيلا، وأمادو نيانغ، ويحيى بن خالق، وإديس جاسيتش، أما خط الوسط فيتكون من ريلانو ساركي، وعبدالكريم تراوري، وماتياس بالاسيوس، ومحمد عباس، بينما يقود الهجوم الثنائي نسيم الشاذلي والحسين رحيمي.

ورغم امتلاك هذه التوليفة الحماسة والطموح، إلا أنها تفتقر للخبرة المطلوبة في مباريات الحسم، خصوصاً في بطولة خروج المغلوب التي لا تمنح فرصة لتعويض الأخطاء، وزاد من تعقيد المشهد أن العين لم يستفد من أفضلية الذهاب حين كانت صفوفه شبه مكتملة، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة التي كلفته الاكتفاء بالتعادل.

في المقابل، يدخل اتحاد كلباء المباراة بصفوف مكتملة، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، ما يمنحه أفضلية واضحة على حساب خصمه، ويعول «النمور» على مجموعة من نجومه المميزين، يتقدمهم الثلاثي الإيراني أحمد نور الله، وشهريار موغانلو، وسامان قدوس، إلى جانب الصربي نيمانجا جوفيك.

كما يتميز خط دفاع الفريق بالاندفاع والسرعة، خصوصاً على الأطراف، وهو ما قد يشكل ضغطاً متواصلاً على دفاع العين الذي يعاني نقص الخبرة في ظل هذه الغيابات العديدة.

وبينما يبحث كلباء عن استغلال ظروف خصمه لحسم بطاقة العبور، تبدو المواجهة اختباراً صعباً وحاسماً تجاه قدرة العين على تجاوز أزمة الغيابات الحالية، ولذكاء مدربه في إدارة ما تبقى من أوراق لتفادي الخروج من أولى بطولات الموسم، وهو سيناريو قد ينعكس سلباً على معنويات الفريق في بقية الاستحقاقات، وسيزيد من حدة انتقادات الجماهير للإدارة والمدرب واللاعبين.