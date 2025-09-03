الوصل يتفوق على العين والنصر بـ «الاستحواذ» و«دقة التمرير»

يتصدر فريق نادي الوصل قائمة أكثر أندية دوري المحترفين على صعيدَي معدل الاستحواذ على الكرة، ودقة التمريرات، رغم احتلاله مع نهاية الجولة الثانية المركز الثامن برصيد ثلاث نقاط، من فوزٍ وخسارة، مقارنة بمتصدري الترتيب فريقي النصر والعين، اللذين جاءا بالمركزين الثاني والثالث، من حيث الاستحواذ، والثاني لـ«الزعيم» والرابع لـ«العميد»، من حيث دقة التمرير.

وعكست نتائج الوصل والنصر والعين، على مدار الجولتين، تبايناً في صراع المدرستين البرتغالية والصربية في دوري الموسم الحالي، لتؤكد الإحصاءات الرسمية لرابطة المحترفين، النمط الهجومي الجديد للوصل تحت قيادة مدربه البرتغالي، لويس كاسترو، باللعب بتشكيلة على أرضية الملعب بأسلوب (4-1-4-1)، سواء في فوزه بالجولة الافتتاحية على بني ياس بثنائية نظيفة، أو في تعثره أمام الظفرة بالجولة الثانية بنتيجة (1-3).

صدارة «وصلاوية»

وأكدت الإحصاءات أن صدارة الوصل لمعدل الاستحواذ على الكرة خلال مباراتيه جاء بواقع 62.2%، بفارق 1.7% عن النصر بالمركز الثاني، بعد أن اعتمد «العميد» في خروجه فائزاً بشباك نظيفة في مباراتيه أمام كلباء وعجمان بالنتيجة ذاتها (1-0)، على أسلوب مغاير من المدرسة الصربية بتوقيع مدربه الجديد، فلاسيا يوكانوفيتش، وتشكيلة على أرضية الملعب بأسلوب (4-2-3-1).

وجاء العين ثالثاً من حيث معدل الاستحواذ (59.3%)، رغم المعاناة الدفاعية لـ«الزعيم» الذي جعلته يكتفي بالخروج فائزاً بفارق هدفٍ وحيد، أمام البطائح في الجولة الافتتاحية (2-1)، ومن ثم أمام دبا (3-2)، في مواجهتين اعتمد خلالها مدرب العين الصربي فلاديمير إيفيتش على تشكيلتين بأسلوبين مختلفين، بواقع (5-3-2) أمام البطائح، ومن ثم الانتقال إلى تشكيلة (3-5-2) أمام دبا.

209 تمريرات

فرض تقارب خطوط الوصل على أرضية الملعب، في قدرة لاعبيه على تمرير الكرة فيما بينهم بواقع 1029 مرة، وبنسبة نجاح بلغت (89.6%)، بفارق كبير بلغ 209 تمريرات عن النصر (820 تمريرة)، إلا أن جزءاً من تمريرات «العميد» افتقر الدقة، بعد أن اكتفى بتسجيل معدل نجاح بلغ (85.5%) الذي وضعه رابعاً عن صعيد هذه النسبة، وجاء لاعبو العين بجودة أكبر مقارنة بالنصر من حيث دقة التمرير، وحل بها «الزعيم» في المرتبة الثانية بمعدل نجاح (87.5%) لتمريراته التي بلغ إجماليه في مباراتيه 811 تمريرة.