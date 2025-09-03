الوهيبي: إنجاز الدار البيضاء يعكس قوة السباحة الإماراتية

أكد رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الإمارات للسباحة، عبدالله الوهيبي، أن حصيلة المنتخب الوطني في البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية للفئات العمرية، التي استضافتها مدينة الدار البيضاء المغربية، تمثل إنجازاً تاريخياً يعكس قوة السباحة الإماراتية ومستقبلها الواعد.

وقال الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»: «حصد 11 ميدالية متنوعة إلى جانب تسجيل خمسة أرقام قياسية جديدة، يترجم ثمرة العمل الجماعي، والجهود الكبيرة المبذولة في الإعداد والتطوير، ويؤكد امتلاكنا جيلاً قادراً على رفع علم الدولة في المحافل القارية والدولية».

وأوضح أن ما تحقق من أرقام قياسية على يد السباحَين رحيم طلبة وحسين شوقي، إلى جانب ميداليات السباحة إدورا أوبارا، وفضية التتابع المختلط، يعكس تطور مستويات المنتخب على مختلف الصعد، وأضاف: «هذا الإنجاز الخارجي يمنحنا دافعاً أكبر لمواصلة العمل على تطوير اللعبة وصناعة أبطال يمثلون الإمارات بأفضل صورة».

وأكد الوهيبي أن اتحاد الإمارات للسباحة يضع ضمن خططه الاستراتيجية المشاركة الفاعلة في البطولات القارية والعالمية، خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن ما تحقق في المغرب هو بداية لمسار طويل يستهدف التأهل إلى بطولات العالم، وتحقيق نتائج متقدمة في الأولمبياد المقبل.

وتابع: «ما يميز هذه المشاركة أن أبطالنا لم يكتفوا بالفوز بالميداليات، بل سجلوا أرقاماً قياسية عربية جديدة، تؤكد أن العمل يسير بالاتجاه الصحيح، ونحن فخورون بأبنائنا، وملتزمون مضاعفة الجهود وتوفير كل الإمكانات لهم، بما يتماشى مع طموحات رياضة الإمارات، ويواكب الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضات المائية».