«الأولمبي» يبدأ تصفيات آسيا بمواجهة غوام

يستهلّ المنتخب الأولمبي لكرة القدم، عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا تحت 23 سنة، بمواجهة مهمة أمام نظيره منتخب غوام، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم أيضاً منتخبَي إيران وهونغ كونغ، اللذين سيتواجهان على الملعب نفسه في الساعة السادسة والنصف.

وتستمر مباريات هذه المجموعة حتى التاسع من الشهر الجاري، وقد وصلت جميع المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى أبوظبي استعداداً لمباريات هذه المجموعة.

ويبحث «الأبيض» الأولمبي، الذي يضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين المميزين، عن بطاقة التأهل إلى النهائيات التي ستقام في السعودية، خلال الفترة من السابع حتى 25 يناير المقبل.

واستعد المنتخب الأولمبي جيداً لهذا الحدث من خلال محطات الإعداد، حيث كان آخر معسكر له في إسبانيا، وخاض خلاله المنتخب عدداً من المباريات الودية في إطار حرص الجهاز الفني للوقوف على مدى جاهزية عناصره.

وينتظر أن يحظى «الأبيض» بمساندة جماهيره في المدرجات نظراً لأهمية هذه البطولة التي يأمل المنتخب خلالها تحقيق إنجاز لكرة الإمارات من خلال تصدر مجموعته والتأهل إلى النهائيات المقررة في السعودية.

وكان مدرب المنتخب الأولمبي، الأوروغوياني مارسيلو برولي، أكد في تصريحات إعلامية أن استعدادات المنتخب تسير بأفضل حال، وبكل سلاسة وقوة، مشيراً إلى أن المنتخب خاض خلال معسكر إسبانيا الأخير مباريات ودية قوية، وأنه يعد بالظهور القوي والعمل على إسعاد الجمهور الإماراتي خلال هذه التصفيات.

واختار مدرب المنتخب الأولمبي قائمة ضمت 24 لاعباً، هم: في حراسة المرمى: خالد توحيد، وحمد المقبالي، وسعيد المقدمي، وعلي الصفار، وفي خط الدفاع: مبارك بن زامة، ومنصور المنهالي، ويوسف المرزوقي، وزايد خميس، وفهد جاسم، وأحمد مال الله، وريتشارد أكوندور، وهزاع شهاب، وفي خط الوسط: سولومون سوسو، وضاري فهد، ومحمد الوافي، وحازم عباس، ومطر زعل، وفي الهجوم: جونيور ندياي، وغيث عبدالله، ومايد الكاس، ومحمد جمعة، وعلي المعمري، ومنصور سعيد، عيسى خلفان.

وتقام هذه التصفيات من خلال 11 مجموعة، ووفقاً لنظام البطولة، فإنه سيتأهل إلى النهائيات 11 منتخباً من متصدري كل المجموعات، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في كل المجموعات.