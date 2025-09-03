محمد قاسم: يونايتد تطوّر فنياً.. وينتظرنا موسم «درجة أولى» قوي

كشف مشرف فريق يونايتد، اللاعب الدولي السابق محمد قاسم، أن فريقه يواصل استعداداته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بوتيرة عالية، بإشراف المدرب الإيطالي، أندريا بيرلو، مشدداً على أن الفريق تطور فنياً، ومستشهداً بالمباراة الودية التي قدمها أمام الجزيرة، أحد الأندية الكبيرة في دوري المحترفين، التي انتهت بالتعادل من دون أهداف، السبت الماضي.

وقال محمد قاسم لـ«الإمارات اليوم»: «الأداء الفني الجيد، واللعب بانضباط فني عالٍ أمام فريق قوي بمكانة الجزيرة، يكشفان عن قدرات فريقنا في تقديم مستوى مبشر في الموسم الجديد، ويؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح».

وكانت مباراة يونايتد مع الجزيرة قد شهدت تألقاً لافتاً لحارس المرمى، سالم خيري، بتصديه لثلاث هجمات خطرة، اثنتان منها من انفراد بالمرمى.

وأوضح: «بإمكان يونايتد مواجهة أقوى الفِرَق في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، الذي سينطلق في 19 من سبتمبر الجاري».

وتابع: «على الرغم من ذلك لايزال هنالك جهود أخرى تنتظر اللاعبين خلال الفترة المقبلة، لأجل الوصول لمرحلة أفضل قبل خوض المباريات الرسمية».

وأكمل: «الفريق سيخوض مباراتين وديتين مع فريق حتا في السادس من الشهر الحالي، ونعمل على خوض مباراة ودية أخيرة مع أحد الفرق الأجنبية التي ستزور الدولة قريباً قبل أن يواجه الذيد في أولى مباريات الفريق الرسمية في دوري الدرجة الأولى».