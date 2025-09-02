يحيى الغساني يطلق أكاديمية YA10 لكرة القدم

أعلن لاعب نادي شباب الأهلي والمنتخب الوطني يحيى الغساني عن إطلاق أكاديميته الخاصة لكرة القدم تحت اسم "YA10 Football Academy"، وذلك بالشراكة مع أكاديمية بروسبورت.

ونشر اللاعب خبر التوقيع الرسمي للإعلان عن إطلاق الأكاديمية عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً بداية مرحلة جديدة تهدف إلى تطوير المواهب الكروية وصقل قدرات اللاعبين الصغار في الدولة.

ومن المقرر أن يتم الكشف قريباً عن الموقع الأول للأكاديمية وقال اللاعب في منشوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "معاً، نحن هنا لتغيير مشهد الأكاديميات في الإمارات وبناء شيء يفتخر به الجيل القادم".