أبوظبي تستضيف بطولة العالم للكيك بوكسينج

أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج عن استضافة أبوظبي لبطولة العالم للكيك بوكسينج (الماسترز والسينيرز)، في الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر 2025، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، في أول نسخة تُقام خارج القارة الأوروبية، بمشاركة 2000 رياضي يمثلون 150 دولة، ما يعكس مكانة الإمارات الريادية وقدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.

وجاء ذلك خلال توقيع اتفاقية الاستضافة بين الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج (WAKO) واتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بحضور رئيس الاتحاد الدولي، روي بيكر، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، علي خوري.

وأكد رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، عبدالله سعيد النيادي، في بيان صحافي، أن استضافة بطولة العالم في أبوظبي تمثل إنجازاً رياضياً جديداً يضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة للدولة، وتجسد ثقة الاتحادات الدولية في قدرة الإمارات على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية.

وأشار إلى أن هذا الحدث يعكس مكانة الإمارات وجهة عالمية للرياضات القتالية، بفضل الدعم والرعاية المستمرين من القيادة الرشيدة، معتبراً أن البطولة ستوفر منصة مهمة لإبراز التطور الكبير الذي حققته اللعبة على المستويين المحلي والدولي.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، روي بيكر، عن فخره باختيار أبوظبي لاستضافة هذا الحدث العالمي، مؤكداً أن الاتحاد الدولي يعتمد نظاماً شفافاً للاعتماد على غرار ما يحدث مع الألعاب الأولمبية.

وأضاف: «وقع الاختيار على الإمارات لما تشهده من نمو في رياضة الكيك بوكسينج، ولمكاناتها مركزاً إقليمياً رائداً، حيث ستُنظم البطولة للمرة الأولى في أبوظبي، ومن المتوقع أن تستقطب البطولة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من 150 دولة، وهو حدث يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها اتحاد الإمارات».

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، علي خوري، أن تنظيم البطولة في أبوظبي يمثل نقلة نوعية في تاريخ اللعبة، لافتاً إلى أن استضافتها للمرة الأولى خارج أوروبا في دولة عربية يعكس المكانة المتميزة للإمارات.

وأوضح أن البطولة تُشكل إضافة مهمة إلى أجندة الفعاليات الرياضية الكبرى، متوجهاً بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لرياضتي الكيك بوكسينج والمواي تاي، ما أسهم في تعزيز مكانة الاتحاد على المستويين الإقليمي والعالمي.