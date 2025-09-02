لورانس.. خطوة كبيرة في «السباق إلى دبي»

حصد الجنوب إفريقي، ثريستون لورانس، اللقب الخامس في مسيرته بجولة دي بي ورلد للغولف، بفوزه في بطولة أوميغا الأوروبية ماسترز في سويسرا، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نهائيات موسم «السباق إلى دبي»، التي ستُقام في أبوظبي ودبي في نوفمبر المقبل.

وحصد لورانس اللقب، بعدما أنهى المنافسات بإجمالي 22 ضربة، لتكون هذه المرة الثانية التي يحقق فيها لقب هذه البطولة تحديداً، بعد عام 2022، ويكسب 835 نقطة، جعلته يتقدم إلى المركز 19 في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، الصادر أمس، بإجمالي 1220 نقطة.