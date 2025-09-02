«الرجبي» يشارك في سلسلة «سباعيات آسيا»

يستعد منتخبا الإمارات للرجال والسيدات للرجبي للمشاركة في سلسلة بطولة آسيا لسباعيات الرجبي بمدينة هانغتشو في الصين، يومَي 20 و21 الجاري، بمشاركة 12 منتخباً للرجال ومثلها للسيدات، وتليها المرحلة الثانية من السلسلة التي ستقام بالعاصمة السريلانكية كولومبو، يومَي 18 و19 أكتوبر المقبل، ويخضع منتخب الرجال لتدريبات مكثفة، ويسعى الجهاز الفني بقيادة أبولو بيرليني للعب مباريات ودية مع فرق شاهين وفرق من دوري الدرجة الممتازة، كما تم استدعاء عدد من لاعبي منتخب الشباب، منهم سلطان أهلي وخليفة المرزوقي، فيما أنهى منتخب السيدات معسكر العين، الذي استمر ثلاثة أيام، بقيادة المدربة فيلادلفيا أورلاندو.