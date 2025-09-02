11 ميدالية عربية للإمارات في سباحة الفئات العُمرية

اختتم منتخب الإمارات للسباحة مشاركته في البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية للفئات العمرية، التي أقيمت بمدينة الدار البيضاء في المغرب، بحصيلة بلغت 11 ميدالية ملوّنة بواقع خمس ذهبيات وخمس فضيات وبرونزية واحدة، إلى جانب تحقيق خمسة أرقام قياسية جديدة عززت مكانة السباحة الإماراتية على الساحة العربية.

وبرز السباح رحيم طلبة (مرحلة 17-18 سنة) كأحد أبرز نجوم البطولة، بعدما أحرز ذهبية 800 متر حرة، مسجلاً زمناً جديداً قدره 8:10.86 دقائق (الرقم السابق 8:20.61)، وذهبية 400 متر حرة بزمن 3:56.04 دقائق (الرقم السابق 3:58.57)، وذهبية 1500 متر حرة بزمن 15:47.42 دقيقة (الرقم السابق 16:07.37)، إضافة إلى فضية 200 متر حرة، ليؤكد تفوقه بتحقيق ثلاثة أرقام قياسية في سباقات المسافات الطويلة والمتوسطة.

أمّا السباح حسين شوقي فقد تألق أيضاً بتتويجه بذهبية 50 متر فراشة بزمن 24.62 ثانية (الرقم السابق 25.14)، وذهبية 50 متر حرة بزمن 22.88 ثانية (الرقم السابق 23.30)، إضافة إلى فضية 100 متر فراشة، ليضيف إنجازين قياسيين جديدين للمنتخب.

وعلى صعيد الفتيات، نجحت السبّاحة، إدورا أوبارا، في حصد برونزية 100 متر حرة، وفضية 50 متر حرة، وفضية 100 متر فراشة، مؤكدة حضورها القوي في المنافسات.

كما أحرز المنتخب فضية سباق التتابع 4x100 متر حرة مختلط، ليكمل حصيلة الإنجازات في البطولة.

وأشاد اتحاد الإمارات للسباحة في بيان صحافي بالنتائج المتميزة التي تحققت في البطولة، مؤكداً أن هذا الحصاد يمثل ثمرة الجهود الكبيرة التي بُذلت في مرحلة الإعداد والتطوير، ويعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها السباحة الإماراتية عربياً، كما عبّر عن فخره بتحطيم خمسة أرقام قياسية دفعة واحدة، وهو ما يؤكد أن السباحين الإماراتيين يسيرون بخطوات ثابتة نحو مستقبل مشرق في المنافسات القارية والدولية.