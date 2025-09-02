عادل خالد يحصد ذهبية الشراع في السويد

توّج لاعب فريق نادي الحمرية للشراع الحديث، عادل خالد، بالميدالية الذهبية في بطولة السويد ضمن جولات أوروبا المفتوحة للشراع، وأسدل الستار عنها، أول من أمس، في مدينة غوتنبرغ السويدية.

وحلّ عادل خالد بالمركز الثالث في الترتيب العام لجولة السويد، معززاً بذلك مركزه في المجموع العام للدوري الأوروبي، وأعرب المونديالي عادل خالد عن سعادته بحصد ذهبية جولة السويد، موجهاً، في تصريحات صحافية، الشكر لمجلس إدارة نادي الحمرية ومجلس الشارقة الرياضي على الدعم المتواصل في توفير كل مقومات النجاح في مشاركاته الخارجية.