تمهيدي «كأس الوطن» يدشّن موسم «اليد»

تنطلق في السابعة والربع مساء اليوم، منافسات الدور التمهيدي من مسابقة «كأس الوطن»، التي تدشّن موسم كرة اليد، بإقامة مباراتين بالتوقيت ذاته، الأولى على صالة نادي مليحة، بين الوصل ودبا الحصن، على أن تستضيف صالة الشارقة لقاء النصر ومليحة.

ويتأهل الفائزان إلى نصف النهائي، يوم السادس من الشهر الجاري، للانضمام إلى الشارقة وشباب الأهلي، المتأهلين بصفتيهما بطل ووصيف دوري الموسم الماضي. ويلتقي الفائز من لقاء دبا الحصن والوصل مع شباب الأهلي، والفائز من لقاء النصر ومليحة مع الشارقة.

وتُقام المباراة النهائية في التاسع من الشهر الجاري، على أن يلتقي بطل «كأس الوطن» مع الشارقة، يوم 12 الشهر الجاري، في «كأس السوبر الإماراتي».