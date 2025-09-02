رابيو يعود إلى الدوري الإيطالي

يبدو أن عودة لاعب الوسط الفرنسي، أدريان رابيو، إلى الدوري الإيطالي قد حُسِمت بتوقيعه مع ميلان، للعب مجدداً بقيادة مدربه السابق في يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، وذلك وفق ما أفادت تقارير إعلامية عدة، وما أدلى به مدرب منتخب فرنسا قبيل إقفال فترة الانتقالات الصيفية.

ووصل مشوار رابيو (30 عاماً) مع مرسيليا إلى نهايته، بعدما وضعه الأخير على لائحة الانتقالات، على خلفية دخوله في شجار مع زميله الإنجليزي الشاب جوناثان رو، الذي أوقف أيضاً من قبل النادي، ما دفعه إلى الانتقال لبولونيا الإيطالي.

وسيوقع رابيو عقد انتقاله إلى ميلان لأربعة أعوام مقابل 10 ملايين يورو، بما في ذلك المكافآت المرتبطة بالأداء.