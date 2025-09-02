ليما: واثقون بقدرتنا على صنع الفارق.. و«الأبيض» سيتأهل للمونديال

أكّد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، فابيو دي ليما، جاهزية لاعبي المنتخب لخوض الاستحقاق المرتقب في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، من خلال مباراتيه المرتقبتين أمام منتخبَي عُمان وقطر، في أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أنهم كلاعبين ينتظرهم تحدٍ كبير خلال المرحلة المقبلة، لكنهم يثقون بقدراتهم لصنع الفارق والفوز في المواجهتين، مشيراً إلى أن المعسكر الحالي للمنتخب في دبي، وخوض مباراتين وديتين قويتين أمام كلّ من منتخبي سورية والبحرين، يُعدّان فرصة جيدة للجهاز الفني للوقوف على مستويات اللاعبين، والتحضير الجيد للاستحقاق المرتقب، مشيراً إلى أنه سيقدم كل ما عنده من أجل مساعدة «الأبيض» على التأهل إلى المونديال.

وقال ليما لـ«الإمارات اليوم»: «نثق بقدرتنا على صنع الفارق، وحصد النقاط الست، وأعتقد أن الكل في المنتخب سعيد، ومتفائلون بإنجاز المهمة وبلوغ المونديال للمرة الثانية في تاريخ الكرة الإماراتية».

ووصف ليما مدرب المنتحب، الروماني أولاريو كوزمين، بأنه «مدرب جيد جداً، وعمله واضح خلال السنوات الماضية في عدد من أندية الدوري الإماراتي، مثل العين وشباب الأهلي والشارقة، والكل حريص على تنفيذ خططه الفنية، للمنافسة بقوة على بطاقة التأهل عن المجموعة».

ويُعدّ ليما من العناصر المؤثرة في صفوف المنتخب وكذلك في ناديه الوصل، إذ شارك أساسياً مع «الإمبراطور» في الجولتين الأولى والثانية من دوري أدنوك للمحترفين، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها 139 دقيقة، وسجل هدفاً واحداً في المباراتين.

وعن مدى جاهزيته لصنع الفارق في صفوف المنتخب، لاسيما بعدما تألق في الفترة الماضية وأسهم مع بقية زملائه اللاعبين في قيادة المنتخب للوصول إلى هذه المرحلة، قال ليما: «سأسعى مع بقية زملائي اللاعبين إلى تقديم كل ما عندي لخدمة المنتخب».

ووجّه ليما رسالة للجمهور الإماراتي، قائلاً: «أتمنى حضورهم للمباراتين المرتقبتين، لأن ذلك مهم، وسيدعمنا في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن المنتحب حالياً بات على بُعد خطوتين فقط من التأهل إلى كأس العالم».

وكان مدرب المنتخب كوزمين أكّد في تصريحات صحافية، خلال التدريبات الأخيرة، أن مستوى الأداء والالتزام الكبير من قبل اللاعبين في المعسكر الأخير في النمسا، منحهم ثقة كبيرة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني اختار اللعب ودياً أمام كلّ من سورية والبحرين نظراً إلى كونهما الأقرب إلى أسلوب منتخبي عُمان وقطر.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة كوزمين، إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المباراتين الوديتين، يومَي الرابع والثامن من الشهر الجاري، على استاد زعبيل في نادي الوصل.

وضمت قائمة المنتخب اللاعبين: خالد عيسى، وعلي خصيف، وفهد الظنحاني في حراسة المرمى، وإيريك دي ميزيس، وساشا أيفكو فيتش، وكوامي كوايدو، وعلاء الدين زهير، ولوكاس بيمنتا، وماركوس ميلوني، وزايد سلطان، وخليفة الحمادي، وروبن فيليب، وعلي صالح، ولوان بيريرا، وحارب عبدالله، وماكنزي هانت، ومحمد عبدالباسط، وعبدالله رمضان، ونيكولاس خيمينيز، ويحيى الغساني، وغاستون سواريز، وفابيو دي ليما، وكايو لوكاس، ومحمد عوض الله، وبرونو أوليفيرا، والفارو دي أوليفيرا، وكايو كانيدو.

فابيو ليما:

• كوزمين مدرب جيد جداً، وعمله واضح خلال السنوات الماضية في عدد من أندية الدوري.

• سأقدم كل ما عندي لمساعدة المنتخب.. وأتمنى حضور الجمهور لدعمنا في الملحق.