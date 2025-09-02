كأس المحترفين.. الأرض تخذل أصحابها والوصل وحيداً «مرتاح البال»

خيّبت مباريات ذهاب دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) تطلعات ستة فِرَق لعبت على ملاعبها، بعدما عجزت عن استثمار أفضلية الأرض والجمهور للخروج بانتصار يريحها قبل الإياب، إذ اكتفت أربعة منها بالتعادل، فيما مُني فريقان بخسارة زادت من صعوبة موقفيهما قبل لقاءات الحسم المقررة، يومَي الجمعة والسبت المقبلين.

ونجح الوصل في العودة من الظفرة بانتصار كبير 5-1، معوضاً خسارته من الفريق نفسه في الجولة الماضية لبطولة دوري أدنوك للمحترفين بالخسارة 1-3.

وكان سيناريو الشوط الأول من مباراة الظفرة والوصل، مشابهاً لما كان عليه في مباراتهما بالدوري، بعدما تقدم الظفرة بالهدف الأول وتعادل الوصل، لتنتهي الحصة الأولى بتلك النتيجة، بيد أن «الإمبراطور» تمكن من تدارك الموقف في الشوط الثاني ودك شباك الظفرة بأربعة أهداف ليصبح تأهله شبه مضمون، وموقفه مريحاً جداً في لقاء الإياب على أرضه.

وعلى ملعب دبا سقط فريق «النواخذة» بصعوبة بالغة أمام الشارقة بهدف دون رد، في نتيجة لا تعكس واقع المواجهة التي قدم فيها فريق دبا واحدة من أفضل مواجهاته هذا الموسم، وفرض على «الملك» حصاراً في نصف ملعبه، لولا براعة الحارس درويش محمد، الذي نال جائزة رجل المباراة، تقديراً لدوره في الحفاظ على شباكه نظيفة.

سيناريو مُعقد

واختلطت الأوراق في المواجهات الأربع الأخرى بأربعة تعادلات مفخّخة، إذ تواصلت عُقدة كلباء لفريق العين، بعدما تعادل معه 1-1 بأخطاء دفاعية قاتلة من الجانبين، وشهدت المواجهة سيطرة واضحة لـ«الزعيم» طوال الدقائق الـ90، في حين جاء هدف الفريق الضيف من فرصة وحيدة سنحت له، ما قد يضع نتيجة الذهاب مفتوحة على كل الاحتمالات.

كما نجح عجمان في الاستفادة من النقص العددي الذي حل بدفاع مضيفه الوحدة، وفرض عليه التعادل الإيجابي 1-1، في المواجهة الأولى هذا الموسم لـ«البرتقالي» التي يصل فيها إلى شباك منافسيه، لتزداد فرصته في مباراة العودة لتخطي عقبة «العنابي» والوصول للدور ربع النهائي.

وحضرت الأهداف العكسية في مباراة خورفكان، وبني ياس التي انتهت بالتعادل 2-2، بعدما تسبب حارس خورفكان في استقبال الهدف الأول لـ«السماوي»، بينما منح المدافع خالد الهاشمي التعادل لفريق خورفكان بعدما سجل هدفاً بالطريقة ذاتها.

وعجز النصر والبطائح عن زيارة الشباك خلال المباراة التي جمعتهما على استاد آل مكتوم في دبي، في مباراة ندرت فيها الفرص على المرميين، ليعجز «العميد» عن التسجيل للمرة الأولى في الموسم، بينما حافظ على شباكه نظيفة للمباراة الثالثة على التوالي، ليُصبح الفريق الوحيد بين أندية المحترفين الذي يخرج بـ«كلين شيت»، في كل مبارياته حتى الآن.

حصيلة الأهداف

وشهدت مباريات الذهاب تسجيل 15 هدفاً، بينهما هدفان جاءا من ضربتي جزاء، ومثلهما بطريقة عكسية، وبواقع 2.5 هدف في المباراة الواحدة، في حين خرجت ثلاثة أندية بشباك نظيفة.

وتصدر مهاجم الوصل آداما ديالو قائمة هدافي المسابقة بعد انتهاء جولة الذهاب، برصيد هدفين، في حين جاء زميله في الفريق ذاته، طحنون الزعابي، في صدارة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف بتمريرتين حاسمتين.

أما على الصعيد الانضباطي، فقد حملت المباريات 15 بطاقة صفراء من دون أي حالة طرد، في وقت تدخلت فيه تقنية الفيديو لإلغاء ثلاثة أهداف وضربة جزاء، وهو ما يعكس الحضور القوي للفار كعامل مؤثر في مجريات البطولة منذ أدوارها الأولى.