أبوناموس: انتظروا كلباء في موسم استثنائي «أداء ونتائج»

أكد لاعب كلباء، الفلسطيني أحمد أبوناموس، أن الموسم الحالي من دوري أدنوك للمحترفين سيكون الأبرز للفريق مقارنة بالمواسم الماضية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، عقب مباراة فريقه أمام العين في كأس رابطة المحترفين، التي انتهت بالتعادل 1-1: «انتظروا كلباء في موسم استثنائي بالأداء والنتائج، قياساً بالصفقات المميزة من اللاعبين الذين تم التعاقد معهم، إضافة إلى مخرجات المعسكر التدريبي الناجح الذي خاضه الفريق في سلوفينيا».

وأضاف: «يمكنني وصف المستوى الحالي للفريق بالجيد، تزامناً مع الانطلاقة الحالية للمباريات الرسمية، خصوصاً بعد أن تمكن الفريق من تحقيق نتيجتين إيجابيتين خارج ملعبه، بالفوز على بني ياس في دوري أدنوك للمحترفين، والتعادل مع العين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقد عوضنا بهما آثار الخسارة غير المستحقة أمام النصر في افتتاح الدوري».

وتابع: «الفريق يؤدي مباريات جيدة، ونحتاج إلى المزيد من الانسجام خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد قدوم أكثر من لاعب جديد إلى صفوف الفريق، ونشعر بسعادة كبيرة لنوعية اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم».

وأوضح: «جميع الفرق في الدوري تمرّ حالياً بمرحلة العمل، لأجل الوصول للانسجام العالي والجاهزية الكاملة، وفريق كلباء كذلك».

وعن مشاركته لاعباً بديلاً في مواجهتَي النصر وبني ياس في الدوري، قال: «سعيد بالمشاركة والإسهام في صناعة أكثر من فرصة هجومية، وتنتظرنا مباريات كثيرة أتمنى أن أظهر فيها بصورة أفضل مما قدمته في الموسم الماضي».

واختتم: «الفريق يحظى بدعم كبير من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة كرة القدم من خلال الحضور اليومي والمتابعة المستمرة وتوفير جميع سبل النجاح، وأدعو جمهور كلباء إلى الصبر على الفريق، ونعدهم بأفراح كثيرة في المباريات المقبلة في الموسم الحالي».