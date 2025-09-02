العبدولي: مشكلة خورفكان ليست في خط الدفاع

أكد مدرب فريق خورفكان، حسن العبدولي، أن الفريق كان يطمح إلى نتيجة أفضل من التعادل مع بني ياس 2-2، أول من أمس، في ذهاب دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين، مشيراً إلى أن ذلك لا يقلل من قيمة الفريق المنافس، ولكن الفريق كان من المفترض أن يقدم المباراة بشكل أفضل، مشدداً على أن مشكلة الفريق لا تكمن في الدفاع، وإنما بالعمل أكثر على تعزيز قدرات خط الوسط.

وقال في مؤتمر صحافي بعد المباراة: «ارتكبنا الأخطاء خلال المواجهة، وكنا سيئين في المباراة، ولدينا وقت لتصحيح الأخطاء، ويجب أن نتحمل المسؤولية، وأن نكون أكثر جاهزية في مباراة الإياب».

وأضاف: «لن ألوم اللاعبين لكونهم يبذلون المجهود، وسنحاول أن نجتهد معهم لتصحيح الأخطاء المتكررة، وسنعمل كجهاز فني على معالجتها ليظهر الفريق بأفضل صورة في المباراة المقبلة».

ووصف العبدولي استقبال الفريق ستة أهداف في المباريات الثلاث الماضية، التي خاضها في الموسم الحالي، بأنه «عدد كبير»، موضحاً أنه سيحاول حل هذه المشكلة.

وقال: «خط الدفاع يتمتع بكفاءة ومن دون أخطاء، وسبب استقبال الأهداف يتحمله الفريق بالكامل، وخط الوسط يحتاج إلى عمل تدريبي أكثر، وأرى أن عودة اللاعب الكوري، وون ديغيه، ستساعد على عمل توازن أكبر للفريق».