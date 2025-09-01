للمرة الـ 16 على التوالي.. شباب الشارقة أبطال "سوبر اليد"

ظفر فريق الشباب في نادي الشارقة لكرة اليد بكأس السوبر للمرة الـ 16 على التوالي والـ 17 بتاريخه، بعد فوزه على فريق الوصل بنتيجة (32-28)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على صالة نادي مليحة.

وفرط الوصل بفرصة إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق الهدفين وبنتيجة (13-11)، بعد أن نجح الشارقة خلال مجريات الشوط الثاني في استعادة زمام المبادرة، وحسم المباراة لصالحه بفارق أربع أهداف بنتيجة (32-28).