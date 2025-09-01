للمرة الـ 16 على التوالي.. شباب الشارقة أبطال "سوبر اليد"

  • جوني جبور - الشارقة
ظفر فريق الشباب في نادي الشارقة لكرة اليد بكأس السوبر للمرة الـ 16 على التوالي والـ 17 بتاريخه، بعد فوزه على فريق الوصل بنتيجة (32-28)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على صالة نادي مليحة.
وفرط الوصل بفرصة إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق الهدفين وبنتيجة (13-11)، بعد أن نجح الشارقة خلال مجريات الشوط الثاني في استعادة زمام المبادرة، وحسم المباراة لصالحه بفارق أربع أهداف بنتيجة (32-28).

 

 

