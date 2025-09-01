العين يوافق على إعارة جوسنا أبيانفي إلى نادٍ إسباني

أعلن نادي العين موافقته على إعارة لاعبه جوسنا أبيانفي إلى نادي غرناطة الإسباني، المنافس في دوري الدرجة الثانية حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "وافق نادي العين على إعارة اللاعب جوسنا أبيانفي لنادي غرناطة الأسباني حتى نهاية الموسم، متمنين للاعب كل التوفيق في تجربته المقبلة".

ويمثل انتقال اللاعب حرص النادي على تمكين اللاعبين من الانفتاح على تجارب كروية متنوعة، إذ يعد انتقال أبيانفي إلى صفوف غرناطة فرصة مميزة لاكتساب الخبرة في أحد أبرز الدوريات الأوروبية رغم تواجد الفريق حالياً في الدرجة الثانية.