"إقامة دبي" تنظم الفعالية الرياضية السنوية لتعزيز صحة الموظفين وجودة الحياة

نظمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ممثلة بإدارة الشؤون الرياضية، فعاليتها الرياضية السنوية 2025 في المبنى الرئيس – الصالة الرئيسية، وذلك بحضور الفريق محمد أحمد المري، مدير عام إقامة دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، وعدد من مساعدي المدير العام. وقد تم افتتاح الفعالية اليوم الإثنين وتستمر حتى الخميس المقبل.

وشهدت الفعالية مشاركة ممثلي 14 جهة متخصصة في مجالات الرياضة والصحة، تضمنت منتجات وتجهيزات رياضية، ملابس ومعدات لياقة بدنية، عروضاً للدراجات الهوائية، إضافة إلى ركن خاص للتغذية الصحية. وتستمر الفعالية على مدار عدة أيام، متضمنة مجموعة من المسابقات والأنشطة الرياضية، بما يعكس حرص إقامة دبي على تعزيز صحة موظفيها وتوفير بيئة عمل إيجابية وسعيدة تسهم في رفع الإنتاجية وجودة الحياة المؤسسية.

وأكد الفريق محمد أحمد المري بأن "إقامة دبي لا تنظر إلى الرياضة كخيار ترفيهي، بل كقيمة مؤسسية تسهم في بناء مجتمع عمل أكثر صحة وإيجابية. هذه الفعالية تمثل جزءاً من التزامنا بتعزيز جودة الحياة لموظفينا، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والصحة الجسدية، في إطار رؤية دبي العالمية للرفاهية والاستدامة".

من جانبه، أوضح النقيب راشد محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية: "الرياضة أصبحت اليوم ركناً أساسياً في بيئة العمل بإقامة دبي، حيث نسعى من خلال هذه الفعالية إلى نشر ثقافة النشاط البدني بين الموظفين، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة دائم.. الفعالية هذا العام تتضمن أنشطة ومسابقات متنوعة، إلى جانب الفعالية الخاصة بالدراجات الهوائية التي ستقام في نادي الضباط يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الرياضي وتعزيز الترابط المؤسسي".

وتؤكد إقامة دبي من خلال هذه الفعالية على التزامها بترسيخ الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة كعنصر رئيسي في بناء مجتمع أكثر صحة وإيجابية، انسجاماً مع توجهات دبي نحو رفاهية الإنسان وجودة الحياة.