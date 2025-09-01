نجوم دبا الدوليون يغيبون عن مواجهة الشارقة في إياب كأس الرابطة

أعلنت شركة نادي ديبا لكرة القدم عن مغادرة ثلاثي الفريق الأول لـ"النواخذة" للالتحاق بمنتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي، وهم كل من العراقي مهند علي والأردني محمود المرضي والأوزبكي عبدالله عبدلاييف وذلك لغاية التاسع سبتمبر الحالي.

وسيغيب اللاعبون الثلاثة عن مباراة الإياب ضمن كأس مصرف ابوظبي الإسلامي أمام الشارقة في وقت انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز الشارقة 1-0.