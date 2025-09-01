الوصل ينهي ارتباطه بالثنائي زرقان وفالنتين

أعلنت شركة كرة القدم في نادي الوصل، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إنهاء عقد كل من لاعبه المغربي نور زرقان، والأوروغوياني دييغو فالنتين بالتراضي.

وقال النادي: "نتوجه بالشكر للثنائي نور زرقان، ودييغو فالنتين، على الفترة التي قضياها مع الإمبراطور، ونتمنى لهما التوفيق في مسيرتهما".

وارتبط المغربي نور زرقان مع الوصل في فبراير من عام 2024 في صفقة انتقال حر قادماً من نادي الدفاع الحسني الحديدي المغربي وتم قيده في فئة اللاعب "المقيم"، قبل أن تتجه شركة الكرة في النادي فبراير الماضي بالتعاقد مع الظهير الأيسر للاعب منتخب الأوروغواي تحت 21 عاماً دييغو فالنتين، في صفقة انتقال حر، وقيده ضمن فئة اللاعب "المقيم"