مدير فريق دبا جمعة العبدولي يوضح سبب خسائر «النواخدة»: ينقصنا الحظ!

أكد مدير فريق دبا، جمعة العبدولي أن «النواخذة» ينقصه فقط الحظ للفوز في المباريات، وتحقيق نتائج إيجابية سواء في دوري أدنوك للمحترفين أو في دور الـ16 لمسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي).

وكان دبا قد خاض ثلاث مباريات حتى الآن منها مواجهتين في الدوري خسرهما أمام الشارقة 1-3، والعين 2-3، وتعرض لخسارة ثالثة في الموسم أمام الشارقة بهدف دون مقابل بكأس المحترفين.

وقال جمعة العبدولي لـ «الإمارات اليوم»: «على الرغم من الخسائر الماضية إلا أننا راضون تماماً عن الفريق، وقد أغلقنا ملف التعاقدات الصيفية مع لاعبين جدد بعدما كان اللاعب دريسا كواليبالي آخر الصفقات قادما من شباب الأهلي على سبيل الإعارة».

ووأوضح: «الكل أدى واجبه على أكمل وجه، وعملت إدارة النادي بشكل ممتاز قبل بداية الموسم من أجل تجهيز الفريق بشكل جيد، وكذلك اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وكل ما ينقصنا فقط هو الحظ والتوفيق في المباريات».

وعن مباراة كأس الرباطة التي خسرها الفريق أمام الشارقة الأحد، قال العبدولي: «الفريق تأثر ببعض الغيابات في صفوفه مثل المهاجم الأساسي العراقي مهند علي، والمحترف الأوزبكي عبدالله ييف الذان التحقا بمنتخبي بلادهما».

وأضاف: «كل المباريات بالنسبة لنا تعتبر قوية، والفريق تنتظره أيضاً مباراة الإياب أمام الشارقة في السادس من الشهر الجاري في كأس رابطة المحترفين».

وأثنى جمعة العبدولي على جمهور دبا وحرصه الكبير على الوجود خلف الفريق في مختلف المباريات ودعهم الكبير للاعبين، ونأمل أن نرضي جمهور دبا بنتائج طيبة خلال المباريات المقبلة.

من جهته، قال مدرب دبا، البرتغالي برونو بيريرا: «رغم أن الفريق يلعب بشكل جيد في كل المباريات إلا أنه غير محظوظ على مستوى النتيجة»، مشيرا إلى أنه «حزين لأن اللاعبين يقدمون كل ما عندهم لكن الكرة لا تنصفهم».