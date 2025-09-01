الشارقة ينهي عقد الكرواتي داركو بالتراضي

أعلن نادي الشارقة لكرة القدم على صفحته الرسمية في منصة "إكس" إنهاء عقده مع اللاعب الكرواتي داركو نيجاسميتش بالتراضي.

وكان الشارقة كان قد تعاقد مع داركو في سبتمبر 2024 بعقد لموسمين في وقت لم يكشف النادي عن سبب إنهاء عقد اللاعب.

وقال النادي: "تم إنهاء التعاقد بالتراضي مع اللاعب داركو نيجاسميتش.. نشكر اللاعب على ما قدمه خلال فترة تواجده مع الفريق، ونتمى له التوفيق في مسيرته المقبلة".