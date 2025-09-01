ميلوش: الشارقة سيسعى لحسم التأهل خلال مباراة الإياب أمام دبا

أكد مدرب الشارقة الصربي ميلوش ميلوييفيتش أن فريقه فاز على دبا بهدف دون رد خلال المواجهة التي جمعت الفريقين أمس الأحد ضمن الدور التمهيدي لمسابقة كأس رابطة المحترفين" كاس مصرف أبوظبي الإسلامي" ، مشيرا إلى أن الشارقة سيسعى أيضا للعب بشكل جيد في مباراة الإياب المقررة في الشارقة في السادس من الشهر الجاري وحسم التأهل إلى الدور المقبل.

وأضاف ميلوش خلال المؤتمر الصحافي عقب مباراة الفريق أمام دبا" بدأ الشارقة خلال الشوط الأول الأكثر تنظيما في الملعب ولعب بشكل أفضل واتيحت له فرصة تسجيل أكثر من هدف وكان يمكن أن يسجل الشارقة هدفا ثانيا.".

وأكمل مدرب الشارقة" في الشوط الثاني دبا خلق للشارقة مشاكل كثيرة ولعب بشكل جيد".

وأردف "دبا فريق جيد اثبت جدارة أمام كل من الشارقة والعين في الجولتين الأولى والثانية لدوري أدنوك للمحترفين".