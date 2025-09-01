عجمان يفرض التعادل على الوحدة

عاد فريق عجمان بتعادل ثمين من ملعب الوحدة بنتيجة 1-1، أمس، في ختام مواجهات ذهاب دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، ليُبقي على حظوظه قائمة في التأهل إلى الدور ربع النهائي قبل مباراة الإياب السبت المقبل، وشهدت البداية إثارة مبكرة بعدما مرر وليد أزارو كرة طولية متقنة، وضعت زميله، فرج بن نجيمة، وجهاً لوجه مع مرمى الوحدة، لكن الحارس محمد الشامسي تدخّل في اللحظة الحاسمة وأبعد الخطر.

ونجح الوحدة في استثمار أول فرصة حقيقية له، عندما أطلق لاعبه أرناو براداس تسديدة صاروخية من خارج المنطقة، سكنت شباك الحارس علي الحوسني في الدقيقة 12، وقبل نهاية الشوط الأول حصل عجمان على ضربة جزاء، بعد تعرض وليد أزارو للعرقلة داخل المنطقة من محمد علي، ليتكفّل دينو هويتك بتنفيذها بنجاح مدركاً التعادل (44).

وفي الشوط الثاني كثّف الوحدة من ضغطه الهجومي سعياً للتقدم من جديد، واقترب فاكوندو بتسديدة قوية أبعدها الحارس علي الحوسني بثبات، ورأسية ريفيرا التي أبعدتها العارضة، لتنتهي المواجهة بتعادل يرحّل الإثارة والحسم إلى لقاء العودة.

خورفكان يتعادل مع بني ياس بـ «نيران صديقة»

تعادل خورفكان مع ضيفه بني ياس 2-2، أمس، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ونجح بني ياس في التقدم من تسديدة كايكي بيريرا، التي ارتدت من القائم وارتطمت في جسد الحارس أحمد الحوسني، قبل أن تسكن الشباك «23».

وأدرك طارق تيسودالي التعادل لمصلحة خورفكان، بعد كرة مرتدة من دفاع «السماوي» تابعها برأسه في المرمى «40».

وفي الشوط الثاني، عاود الفريق الضيف التقدم عبر تسديدة متقنة أطلقها جواو ويسنير من مسافة بعيدة، لتستقر في الأخير على يسار الحارس «54».

ولكن مدافع بني ياس خالد الهاشمي تكفل بتسجيل هدف لخورفكان من نيران صديقة، بعدما ارتطمت عرضية أحمد كشك في جسده، وخدعت الحارس قبل أن تستقر في مرماه «68».

الشارقة يعود من ملعب دبا بهدف ماناي

تغلب الشارقة على مضيفه دبا، أمس، بفوز «الملك» بهدف دون ردّ، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وحضرت الخطورة من جانب أصحاب الأرض منذ الدقائق الأولى على مرمى الشارقة، حيث سنحت للمهاجم كاساما فرصتان ثمينتان من انفراد مباشر بالمرمى، غير أن الحارس المتألق، درويش محمد، كان بالمرصاد وأنقذ مرماه ببراعة.

ومع مرور الوقت، استعاد الشارقة اتزانه وسيطر على مجريات اللعب، ليترجم أفضليته بالحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد واضحة من الياباني تاكاشي، لم يتردد الحكم زايد النعيمي في احتسابها، وتكفل المهاجم الألباني، راي ماناي، بتنفيذها بنجاح في الدقيقة 22، معلناً تقدم فريقه.

وكاد الشارقة أن يعزز تقدمه سريعاً عبر عثمان كامارا، الذي تلقى كرة عرضية مثالية أمام مرمى خالٍ من الحارس، لكنه أطاح بها فوق العارضة مهدراً فرصة محققة لمضاعفة النتيجة.

واتجه اللعب في الشوط الثاني لمصلحة دبا، الذي أجبر الشارقة على التراجع، إذ تعددت الكرات العرضية داخل الصندوق، التي تألق فيها دفاع الشارقة ومن خلفه حارس المرمى.