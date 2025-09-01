مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع الحارس الإماراتي عبدالله الحمادي

كشفت تقارير صحافية بريطانية أن نادي مانشستر يونايتد اقترب من التعاقد مع الحارس الإماراتي الشاب، عبدالله الحمادي، بعد تألقه في فترة التجربة التي خاضها بمركز تدريب الفريق في «كارينغتون».

وقال موقع «مانشستر إيفنينغ نيوز» البريطاني: «إن نادي مانشستر يونايتد بصدد التوقيع مع حارس مرمى واعد، ليضمه إلى صفوفه ضمن صفقة انتقال حر».

وأوضح أن النادي الإنجليزي أبدى إعجابه بإمكانات الحارس عبدالله الحمادي، عقب ظهوره بمستوى مميز خلال فترة تجربة خاضها الحارس في إنجلترا.

وأضاف: «خاض الحمادي فترة اختبار مع نادي إيفرتون، في مارس الماضي، إذ حافظ على نظافة شباكه مع فريق (إيفرتون تحت 21 عاماً) أمام بولتون واندرز في مباراة ودية على ملعب ديكينسون».

وسلط الموقع الضوء على مسيرة الحمادي في ملاعب الإمارات، إذ سبق للحارس الشاب اللعب مع الوصل في دوري أدنوك للمحترفين، ودافع عن عرين منتخب الإمارات للشباب تحت 18 عاماً، قبل أن يحصل على فرصة إظهار موهبته ببريطانيا في العام الجاري.