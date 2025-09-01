مدرب العين: واثقون بالتأهل في ملعب كلباء

أكد مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، أنه واثق بتأهل «الزعيم» إلى الدور الثاني من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، على الرغم من التعادل على أرضه وبين جمهوره أمام كلباء 1-1، أول من أمس، وذلك قبل لقاء الإياب الحاسم الجمعة المقبل.

وقال إيفيتش في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «كلباء فريق جيد مع مدرب جيد ونعرف ما نتوقعه، لم يكن من السهل أن نواجه فريقاً يدافع بـ10 لاعبين، ومع ذلك صنعنا العديد من الفرص، لقد قلت إننا نحترم كلباء، وندرك أننا سنلعب مباراة صعبة في الإياب، لكن هدفنا يظل هو العبور إلى الدور التالي، وواثقون بذلك».

وأضاف المدرب الصربي: «أولاً أريد أن أقول إنني سعيد بلاعبيّ لأنهم قدموا مباراة جيدة، وبالطبع لا يمكن أن نكون راضين تماماً عن النتيجة، وصنعنا سبع فرص واضحة، وسجلنا هدفاً واحداً فقط، وأضعنا كرات في القائم وانفرادات، كما تألق حارس كلباء في تصديات عدة».

واستعرض إيفيتش بعض التفاصيل الفنية التي رافقت المباراة، قائلاً: «كانت لدينا فرص كبيرة مع لابا كودجو في الشوط الثاني، وكذلك مع رامي ربيعة وبارك يونغ قبل نهاية المباراة.. هذه هي كرة القدم، أحياناً إذا لم تسجل فهذا ما يحدث.. منافسنا لم يصنع شيئاً تقريباً، تسديدة وحيدة من بعيد سجلوا منها هدف التعادل نتيجة خطأ فردي».

وختم مدرب العين: «لا ألوم اللاعبين، فقد قدموا أفضل ما لديهم، نحن لسنا في أعلى مستوياتنا بعد، بعض اللاعبين لايزالون بحاجة إلى الوصول لقمة جاهزيتهم وهذا طبيعي في بداية الموسم».