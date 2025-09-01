رحيم طلبة يرفع حصاد السباحة الإماراتية إلى 10 ميداليات «عربية»

واصل منتخب السباحة تألقه في منافسات البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية للمراحل السنية، المقامة في مدينة الدار البيضاء المغربية، بعدما أحرز السباح رحيم طلبة الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حرةو بزمن 3:56.04 دقائق، محققاً رقماً قياسياً جديداً للبطولة.

وسبق لطلبة الفوز بذهبية 1500 متر حرة بزمن 15:47.42 دقيقة برقم قياسي عربي جديد، إضافة إلى ذهبية 800 متر وفضية 200 متر، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم البطولة.

كما عزز المنتخب حصيلته بفضيتين جديدتين في منافسات اليوم الختامي عن طريق كل من أدورا أوبارا في سباق 100 متر فراشة، وحسين شوقي في سباق 100 متر فراشة، ليكتمل الحصاد عند 10 ميداليات ملونة بواقع خمس ذهبيات (أربع فضيات وبرونزية واحدة) حتى نهاية الفترة الصباحية.

واختتم المنتخب مشاركته في البطولة، مساء أمس، بعدما قدّم مستويات استثنائية تُوّجت بتحطيم أرقام قياسية وحصد مجموعة من الميداليات، في إنجاز يعكس التطوّر الكبير للسباحة الإماراتية وقدرتها على المنافسة بقوة في مختلف الفئات السنية على المستويين العربي والدولي.