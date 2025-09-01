المدرب المواطن يعود إلى دوري «أقوياء اليد»

يسجّل المدرب المواطن عودته إلى قوائم الأجهزة الفنية لأندية دوري أقوياء اليد، بعدما وضع نادي مليحة ثقته بالمدرب الوطني، إبراهيم الأميري، لتوليه قيادة الفريق الأول في الموسم الجديد، الذي يدشن غداً انطلاقته الرسمية في منافسات «كأس الوطن»، البطولة المُرحّلة من الموسم الماضي. وتضم قائمة مدربي الأندية ظهور المدرب الخليجي، بقيادة البحريني عبدالرحمن محمد، لفريق الذيد، الذي يدشن رسمياً مشاركته الأولى في فرق الرجال، كما تسجل قائمة المدربين الجدد، وضع الوصل ثقته بالمدرب التونسي، محمد بن عثمان المسعودي.

وتسجل الجنسية البرازيلية للمرة الأولى حضورها في قوائم الأندية، مع المونديالي ماركوس ريكاردو دي أوليفيرا، الذي تعاقدت معه إدارة الشارقة، لقيادة فريقها في استحقاقاته للموسم سواء محلياً أو خارجياً، بمشاركة «الملك» بطل الأندية الآسيوية في 25 الشهر الجاري ببطولة كأس العالم للأندية «سوبر غلوب 2025» المقامة في مصر.

وتدشن أندية شباب الأهلي، والنصر، ودبا الحصن موسمها وسط استقرار فني في أجهزتها الفنية، ببقاء الإسباني وليد بن عمرو دهموني في قيادة «يد الفرسان»، والتونسي ثابت بن عبدالمجيد محفوظ مع «العميد»، والجزائري حبيب حبة في «دبا الحصن». يُذكر أن مدرب مليحة الأميري من الكفاءات الفنية البارزة في كرة اليد الإماراتية، ويمتلك سجلاً حافلاً يمتد لأكثر من عقدين، إذ تنقل بين أندية عدة أبرزها الشعب، والشارقة، واتحاد كلباء، كما سبق له العمل ضمن الأجهزة الفنية لمنتخبات الإمارات العسكرية والناشئين والشباب والسيدات، محققاً مراكز متقدمة على الصعيدين المحلي والدولي.