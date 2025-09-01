معرض «ليفل أب» للابتكار التكنولوجي الرياضي ينطلق في دبي نوفمبر المقبل

أعلن مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع «غلوبال مايس أورجنيزيشن ليميتد»، عن إطلاق معرض «ليفل أب» للابتكار في التكنولوجيا الرياضية، الذي يهدف إلى استعراض أحدث التقنيات المستقبلية في مختلف الرياضات.

ويُقام الحدث خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2025، في ميناء دبي، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 10 آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم، من بينهم رياضيون واتحادات رياضية وشركات ناشئة، ومستثمرون ومؤثرون، ووسائل إعلام.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود تسريع الابتكار في مجال التكنولوجيا الرياضية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للرياضة والترفيه، ومدينة مستقبلية رائدة.

وتسهم استضافة دبي لمعرض «ليفل أب» في توفير فرصة مثالية للشركات والمؤسسات والجهات الدولية الراغبة في توسيع أعمالها ودخول سوق الرياضة في منطقة الخليج، الذي يشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً باستثمارات ضخمة في البنية التحتية الرياضية، وارتفاع عدد الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها المنطقة.

وتشير التقديرات إلى أن سوق التكنولوجيا الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا سيصل إلى 3.3 مليارات دولار بحلول عام 2030، وتلعب دبي دوراً محورياً في هذا النمو، إذ تبلغ مساهمة قطاع الرياضة في اقتصاد الإمارات بنحو 2.5 مليار دولار سنوياً، مدفوعة باستراتيجيات وطنية طموحة، ومنظومة ديناميكية للشركات الناشئة، ومبادرات فاعلة من القطاع الخاص، إلى جانب مجتمع حيوي يهتم بالصحة واللياقة البدنية.

ويتضمن معرض «ليفل أب» تطبيقات تكنولوجية وأنظمة ومعدات وحلولاً متقدمة من شأنها إحداث نقلة نوعية في أداء الرياضيين، وإعادة تشكيل مستقبل الرياضات التقليدية والناشئة على حد سواء.

وسيحظى الزوار بفرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالات الأجهزة القابلة للارتداء لتحسين الأداء، والتقنيات التفاعلية التي تقدم تجارب استثنائية، وحلول أمن الملاعب، والتحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقنيات التدريب والتأهيل، والرياضات الإلكترونية، والألعاب، وبث المحتوى الرياضي.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، عيسى شريف: «تلتزم دبي باستضافة فعاليات رياضية عالمية المستوى ومبادرات مجتمعية محورها الابتكار، وسيوفر إطلاق معرض (ليفل أب) منصة دولية تعزز منظومة التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار، وتسريع نمو القطاع، وربط مجتمع التكنولوجيا الرياضية بكل مكوناته، وستوفر استضافة دبي لهذا الحدث الدولي فرصة مثالية لأكبر المؤسسات العالمية لدخول سوق إقليمي سريع النمو، والوصول إلى المواهب، ورؤوس الأموال، والفرص المتاحة في قطاع التكنولوجيا الرياضية».

ويُقام معرض «ليفل أب» على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية والعروض التفاعلية، والتجارب الحية للابتكارات، إلى جانب أنشطة ترويجية للعلامات التجارية ولقاءات مع نجوم الرياضة.

من جهته، قال المدير العام لشركة «غلوبال مايس أورجنيزيشن ليميتد»، نمير حوراني: «نلتزم بتنظيم فعاليات استثنائية بمستوى عالمي، وقد صُمِم معرض (ليفل أب) ليكون منصة شاملة تستقطب جميع المهتمين بالرياضة، من الشباب الطموحين وعشاق الرياضة إلى قادة الأعمال والمبتكرين العالميين، ويوفر المعرض فرصة فريدة للزوار ومحبي الرياضة للقاء النجوم العالميين، واستكشاف أحدث التوجهات والابتكارات، والاستمتاع بتجربة تفاعلية فريدة، ونتطلع إلى الترحيب بمجتمع الرياضة العالمي في (ليفل أب)، الحدث الأكثر ترفيهاً وابتكاراً في مجال التكنولوجيا الرياضية على مستوى العالم».

