علي خصيف: خطوتان تفصلان «الأبيض» عن المونديال.. والمهمة ليست مستحيلة

شدد حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم، علي خصيف، على أن مهمة «الأبيض» في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 «ليست مستحيلة» أمام منتخبَي عمان وقطر خلال مباراتي الملحق، المقررتين في أكتوبر المقبل، مؤكداً أن هدفهم كلاعبين واضح، وهو التأهل إلى المونديال، مشيراً إلى أن اللاعبين جاهزون للتحدي، وأمامهم خطوتان فقط من أجل الاحتفال مع الجمهور الإماراتي بالإنجاز الكبير.

وقال علي خصيف في تصريحات صحافية: «تحضيرات المنتخب الحالية خلال المعسكر الداخلي في دبي تسير بشكل جيد، وهدفنا كلاعبين خلال مباراتَي عمان وقطر المقبلتين هو الظهور بصورة فنية مشرفة تليق بمنتحب الإمارات، وحجز مقعد في نهائيات كأس العالم».

ويواصل المنتخب تحضيراته اليومية على ملعب نادي ضباط شرطة دبي استعداداً لمباراتيه الوديتين أمام كل من سورية والبحرين، يومَي الرابع والثامن من الشهر الجاري، في إطار برنامج الإعداد الذي كان قد بدأ في يوليو الماضي بمعسكر النمسا، الذي خاض «الأبيض» خلاله مباراتين وديتين أمام فريقي ليتشي الإيطالي وبرافو السلوفيني.

وركّز مدرب المنتخب، أولاريو كوزمين، خلال التدريبات اليومية، على الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية والتنظيمية في الملعب، وصولاً إلى الاستقرار على العناصر التي يمكن أن يخوض بها المنتخب مباراتي الملحق، وكذلك الاستقرار على طريقة اللعب المناسبة التي تمكنه من تجاوز هذا التحدي، وصولاً إلى حصد بطاقة التأهل إلى المونديال.

وأضاف خصيف: «هدفنا واضح، وهو التأهل إلى كأس العالم، ونحن جميعاً كلاعبين نعرف ما المطلوب منّا، بغض النطر عن مواجهة أي منتخب».

وعن رأيه في العناصر الجديدة التي انضمت إلى المنتخب في الفترة الأخيرة، قال علي خصيف: «يعرف بعضنا بعضاً جيداً من خلال الدوري الإماراتي»، مشيراً إلى أن «مدرب المنتخب كوزمين قام بعمل كبير، ومزج بين اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب»، معتبراً أن «كل هذا الأمر يصب في مصلحة منتخب الإمارات، والجميع في أتم الجاهزية المطلوبة».

وأشار خصيف إلى أن «مدرب المنتخب كوزمين يعرف الدوري الإماراتي بشكل كبير، ويعرف كذلك نقاط القوة والضعف في منتخبَي قطر وعمان».

وكشف أن جميع لاعبي المنتخب متحمسون لأداء دورهم، وأنه بصفته قائداً للمنتخب يشكر زملاءه اللاعبين على تعاونهم، مشدداً على أن «جميع اللاعبين متفاهمون، وهناك انسجام كبير بينهم وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود».

وعن الرسالة التي يمكن أن يوجهها إلى الجمهور الإماراتي، قال علي خصيف: «إن الجمهور يدرك المطلوب منه في المرحلة المقبلة، كون الجمهور مؤثراً في المباريات من خلال بث روح الحماس في اللاعبين، والجمهور الإماراتي لا يحتاج إلى دعوة لمساندة منتخب بلده خلال الملحق المؤهل إلى كأس العالم».

علي خصيف:

• اللاعبون متفاهمون، وهناك انسجام فني كبير بينهم وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود.

• كوزمين مزج بين اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب.. ويقوم بعمل كبير.