ميلوش: فرصة المنتخب في التأهل لكأس العالم «قوية»

أكد مدرب الشارقة، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، أن حظوظ منتخب الإمارات لكرة القدم في التأهل إلى كأس العالم 2026 «قائمة وبقوة»، مشيراً إلى أن «الأبيض» بإمكانه التفوق على منتخبَي عمان وقطر في مباراتي الملحق، خلال أكتوبر المقبل، مشدداً على أن الإنجاز المرتقب سيكون مكسباً لكل المدربين الذين يعملون داخل الدولة.

وقال ميلوش لـ«الإمارات اليوم»: «أعرف عدداً من لاعبي المنتخب عن قُرب، وأتفهم حجم المسؤولية والطموح لديهم، وأتمنى لهم التوفيق في هذا المشوار، لأن تأهل المنتخب لن يكون فخراً لهم وحدهم بل للكرة الإماراتية ككل».

ويوجد في صفوف المنتخب حالياً ثلاثة لاعبين من نادي الشارقة، هم: كايو لوكاس وماركوس ميلوني ولوان بيريرا، ويمثلون إلى جانب بقية زملائهم اللاعبين، أهم الأوراق الفنية بيد الجهاز الفني، بقيادة الروماني أولاريو كوزمين، بعدما أظهروا خلال الفترة الماضية مستويات فنية عالية.

ويستعد المنتخب الوطني حالياً من خلال معسكر داخلي في دبي، لخوض مباراتيه أمام منتخبي عمان وقطر في أكتوبر المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم.

يذكر أن الشارقة لديه عدد من اللاعبين المميزين، تم ضمهم أيضاً إلى صفوف المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، وهم: الحارس خالد توحيد، وماجد الكاس، وفهد جاسم، وضاري فهد، ومطر زعل.

وكان نادي الشارقة قد تعاقد، في يونيو الماضي، مع ميلوش لموسمين قادمين، خلفاً للمدرب السابق الروماني كوزمين الذي انتقل لتدريب المنتخب.

وخاض فريق الشارقة بقيادة ميلوش مباراتين حتى الآن في الدوري، أمام دبا والجزيرة على التوالي في الجولتين الأولى والثانية لدوري أدنوك للمحترفين، إذ فاز في المباراة الأولى على دبا 3-1، فيما خسر المباراة الثانية أمام الجزيرة بهدف نظيف.

