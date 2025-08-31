عجمان يفرض التعادل في أرض الوحدة.. و«الحسم يتأجل»

عاد فريق عجمان بتعادل ثمين أمام الوحدة بنتيجة 1-1، في ختام مواجهات ذهاب دور الـ16 من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليُبقي على حظوظه قائمة في التأهل إلى الدور ربع النهائي قبل مباراة الإياب السبت المقبل.

وشهدت البداية إثارة مبكرة بعدما مرر وليد أزارو كرة طولية متقنة وضعت زميله فرج بن نجيمة، وجهاً لوجه مع مرمى الوحدة، لكن الحارس محمد الشامسي تدخّل في اللحظة الحاسمة وأبعد الخطر.

ونجح الوحدة في استثمار أول فرصة حقيقية له، عندما أطلق لاعبه أرناو براداس تسديدة صاروخية من خارج المنطقة سكنت شباك الحارس علي الحوسني في الدقيقة 12.

وقبل نهاية الشوط الأول، حصل عجمان على ضربة جزاء بعد تعرض وليد أزارو للعرقلة داخل المنطقة من محمد علي، ليتكفّل دينو هويتك بتنفيذها بنجاح مدركاً التعادل في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، كثّف الوحدة من ضغطه الهجومي سعياً للتقدم من جديد، واقترب فاكوندو بتسديدة قوية أبعدها الحارس علي الحوسني بثبات، ورأسية ريفيرا، التي أبعدتها العارضة. لتنتهي المواجهة بتعادل يرحّل الإثارة والحسم إلى لقاء العودة.