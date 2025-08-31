حارس خورفكان: التعادل مع بني ياس "عادل"

وصف حارس مرمى خورفكان، أحمد الحوسني، نتيجة التعادل أمام بني ياس، 2-2، في ذهاب دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) بأنها "عادلة".

وقال الحوسني بعد المباراة: "الفريقان قدما أداءً هجوميا كان لافتا وأظهر كل طرف رغبة كانت واضحة في الفوز بنتيجة مباراة الذهاب، وهذا سيكون مؤشر على أن مباراة العودة لن تكون سهلة على الطرفين".

وأضاف: "دخلنا المباراة برغبة واضحة في تحقيق الفوز، وربما يكون نجاح بني ياس في تسجيل هدف السبق، قد صعب المهمة علينا بعض الشيء سعيا للتعادل ومن بعده لتحقيق الفوز".

وتابع: "سنواجه بني ياس بعد أيام قليلة وعلينا أن نكون أكثر تركيزا ونمنع استقبال الأهداف التي تسكن شباكنا في كل مباراة، صحيح أنني أتحمل المسؤولية الأولى في تلك الأهداف باعتباري حارس المرمى، ولكن في الأخير علينا أن نعمل بصورة أكثر جماعية لان هدفنا أن نصل بعيدا في بطولة كأس المحترفين".