الشارقة يفتقد جهود 3 لاعبين في مباراة الإياب أمام دبا

سيفتقد فريق الشارقة خدمات ثلاثة من لاعبيه والذين شاركوا في مباراة الذهاب أمام دبا التي انتهت بفوز "الملك" 1-0 في دور الـ16 من مسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي).

ولن يتمكن نجم خط الوسط فراس بالعربي من الظهور أمام دبا في مباراة العودة لظروف التحاقه بتشكيلة منتخب تونس لمواجهة ليبيريا في تصفيات كأس العالم.

كما سيغيب للسبب نفسه المهاجم الألباني راي ماناي، لالتحاقه بمنتخب بلاده، ومواطنه، فيتا فيتاي بعد أن تم استدعاؤه من قبل منتخب الشباب لمنتخب ألبانيا.

وكان الشارقة قد نجح في العودة من ملعب دبا بهدف دون رد، ليُصبح في حاجة للتعادل بأي نتيجة أو الفوز للعبور إلى الدور ربع النهائي.